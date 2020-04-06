Корнієнко не бачить жодних передумов для дострокових виборів

Корнієнко не бачить жодних передумов для дострокових виборів

Укрінформ
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що передумови для проведення дострокових виборів відсутні.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Жодних передумов поки що немає", – сказав Корнієнко у відповідь на запитання, чи бачить він передумови до дострокових виборів у найближчій перспективі.

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Водночас політик зазначив, що ситуативний союз із фракціями "Європейська солідарність" і "Голос" не зможе перерости в щось більше, аж до формалізації в коаліцію.

"Не думаю, тому що все ж у нас з ними різні позиції. У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не сильно цього хочуть", - уточнив депутат.

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