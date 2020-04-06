Корнієнко не бачить жодних передумов для дострокових виборів

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що передумови для проведення дострокових виборів відсутні.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Жодних передумов поки що немає", – сказав Корнієнко у відповідь на запитання, чи бачить він передумови до дострокових виборів у найближчій перспективі.

Водночас політик зазначив, що ситуативний союз із фракціями "Європейська солідарність" і "Голос" не зможе перерости в щось більше, аж до формалізації в коаліцію.

"Не думаю, тому що все ж у нас з ними різні позиції. У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не сильно цього хочуть", - уточнив депутат.