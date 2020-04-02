Діяльність ОДА оцінюватимуть за новими показниками ефективності

Перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов анонсував розробку концепції оцінки соціально-економічного стану областей та діяльності обласних державних адміністрацій на основі максимально об’єктивних кількісних параметрів.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Досі у різних гілок влади не було єдиної, зрозумілої для всіх та прозорої системи оцінювання ефективності роботи облдержадміністрацій у тих сферах, у яких вони мають повноваження. Тому ми з допомогою профільних фахівців та експертів проаналізували всі плюси та мінуси в їхній роботі та розробили цю концепцію», - зазначив Трофімов, який курує регіональну політику в ОП.

За його словами, така концепція дасть змогу порівнювати результати діяльності ОДА у міжрегіональному та часовому розрізі й допомагатиме визначати точки, де облдержадміністрації можуть докладати зусилля для покращення ситуації.

Заступник керівника ОП пояснив, що нині існують реальні повноваження ОДА, перелік яких визначений Законом «Про місцеві державні адміністрації» і які змінюються нечасто. Але додав, що способи збору, структурування, передачі даних, які збираються державою, постійно вдосконалюються, а тому конкретні показники оцінки ефективності можуть змінюватися доволі часто для того, щоб максимально повно використовувати потенціал наявних даних.

«Тому ми обрали дворівневий індекс оцінки діяльності ОДА, у якому верхній рівень розраховуватиметься за галузевим принципом розподілу повноважень, а нижній – на основі набору параметрів для оцінки діяльності в кожній галузі, що можуть змінюватися за потреби», – наголосив Трофімов.

Він також розповів, що інтеграція параметрів моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів здійснюватиметься на основі показників щоквартальної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Трофімов зауважив, що найближчим часом концепція має бути презентована Президенту Володимиру Зеленському та затверджена урядом.