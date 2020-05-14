Гуманітарний комітет Ради проситиме уряд призначити нового мовного омбудсмена

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до Кабінету міністрів щодо здійснення призначення на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це повідомила у Facebook заступник голови комітету Євгенія Кравчук за результатами його засідання 14 травня.

«Оскільки попередня уповноважена звільнилася, і вакансія досі є незаповненою, Комітет звернеться до Кабінету міністрів України щодо здійснення призначення на посаду уповноваженого, а також створення секретаріату та низки агентств відповідно до вимог чинного законодавства», – зазначила парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня уряд звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням. Її було призначену цю на посаду 27 листопада 2019 року.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який набув чинності 16 липня 2019 року, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

До обов’язків уповноваженого належить розгляд скарг і накладення штрафів на суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

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При цьому в прикінцевих і перехідних положеннях закону визначено, що Кабінет міністрів протягом одного місяця з дня набуття чинності законом зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Нацкомісії та уповноваженого. Водночас уряд протягом трьох місяців від набрання законом чинності мав сформувати склад Нацкомісії та призначити уповноваженого.

Відповідно до "мовного" закону, уповноважений ВР з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого.

Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років.