Президент призначив Тетяну Руденко членом Нацради з питань радіо і ТБ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - зазначається в документі.
Раніше повідомлялося, що очільниця пресслужби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко претендує на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Із липня 2019 року Руденко також є власницею і директором інтернет-видання iod.media (ТОВ «Йод.Медіа»).