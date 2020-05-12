Президент призначив Тетяну Руденко членом Нацради з питань радіо і ТБ

Президент Володимир Зеленський призначив Тетяну Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"Призначити Руденко Тетяну Сергіївну членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - зазначається в документі.

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Раніше повідомлялося, що очільниця пресслужби студії «Квартал 95» Тетяна Руденко претендує на посаду члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Із липня 2019 року Руденко також є власницею і директором інтернет-видання iod.media (ТОВ «Йод.Медіа»).