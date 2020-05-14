Китай відреагував на судовий позов в Україні: У ситуації з пандемією - ми постраждала сторона

Китай є країною, яка постраждала від епідемії коронавірусу, і жодним чином не стороною, яка домоглася користі від епідемії, а тим більше - не стороною, що заподіяла біду іншим.

Про це йдеться в заяві прессекретаря Посольства КНР в Україні.

У документі зазначається, що цими днями українська громадська організація під приводом того, що Китай нібито приховав справжній стан епідеміологічної ситуації і нічого не робив в умовах епідемії коронавірусної інфекції COVID-19, подала позов проти уряду Китаю з вимогою відшкодування збитків. До того ж, ця сама організація в інтернеті агітує за підвищення податків на ввезені з Китаю товари.

«Вірус не знає кордонів і може з'явитися в будь-який момент у будь-якій точці світу... Під час поширення нової епідемії коронавірусу COVID-19 Китай є постраждалою країною, і, за логікою, заслуговує на співчуття. Ми жодним чином не сторона, яка домоглася користі від епідемії, тим більше не сторона, яка заподіяла біду іншим», - заявив прессекретар посольства.

Він зазначив, що щодо джерела виникнення вірусу у міжнародної спільноти на сьогодні є чимала кількість версій, що стосуються ряду країн. У цьому контексті прессекретар посольства акцентував, що Китай лише першим у світі доповів про появу коронавірусу нового типу, але щоб з'ясувати, звідки виник вірус, ще необхідно отримати точні й об'єктивні висновки шляхом серйозного наукового дослідження.

«Покладання відповідальності на країну, яка першою доповіла про появу нового вірусу, - у світі не існує таких прецедентів і немає такої логіки. Вірус - спільний ворог всього людства, а також виклик всьому світу», - заявив дипломат.

Він додав, що вжиті китайським народом ефективні заходи з контролю і профілактики виграли час для всього світу. Крім того, Китай, дотримуючись принципів дружби, відкритості та транспарентності, розгорнув міжнародне співробітництво у сфері боротьби з епідемією - своєчасно інформував про епідеміологічну ситуацію, ділився даними про геном COVID-19, обмінювався досвідом, а також надав більш як сотні країн гостро необхідні протиепідемічні засоби.

Як зазначається в заяві, в умовах продовження епідемії світовій спільноті потрібно не шукати ворогів, звинувачуючи і перекладаючи відповідальність з одних на інших, а зміцнювати співробітництво, щоб у найкоротші строки подолати вірус, вилікувати хворих, позбавити від загрози велику кількість людей.

Водночас дипломат констатував, що деякі країни, на жаль, так не вважають, більше того, «заради особистих амбіцій і вигоди, політизують епідемію, випускають безвідповідальні заяви, повсюдно поширюють міркування, які не мають під собою жодних підстав, щоб обмовити й очорнити Китай».

«Розсудливі люди розуміють, що це чистої води хитрування, мета яких - перекласти провину з хворої голови на здорову, тим самим знявши з себе відповідальність. Втрати, спричинені власною бездіяльністю перед лицем епідемії, не повинні перекладатися на голови інших. Зіткнувшись з такими неконструктивними міркуваннями, ми маємо чітко розрізняти біле і чорне, відкидаючи їх і ні в якому разі не підтримуючи. На жаль, ця громадська організація потрапила на отруєний політичний гачок», - вважає прессекретар Посольства КНР.

Підсумовуючи, він наголосив, що з моменту спалаху епідемії Китай і Україна розгорнули активну співпрацю, а китайська сторона надає Україні гуманітарну допомогу, ділиться досвідом і допомагає закуповувати засоби в Китаї.

«Українська сторона високо цінує активні заходи китайської сторони по боротьбі з епідемією і надану допомогу ... Ми переконані, що співпраця між Китаєм і Україною в умовах епідемії надасть нові стимули для подальшого розвитку двосторонніх відносин», - зазначили в посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання про відкриття провадження за позовом громадської організації, яка просить встановити бездіяльність уряду Китайської Народної Республіки, ряду державних органів України і народних депутатів, що призвело до поширення COVID-19. Позов містить 9 вимог, серед яких - зобов'язати уряд КНР виплатити всі цивільно-правові збитки і реституції, встановлені нормами міжнародного права; зобов'язати Кабмін розробити і виконати відповідні державні цільові програми та санітарно-протиепідемічні правила і норми на виконання закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а МОЗ - забезпечити проведення комплексних клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.