Велика Британія торік надала Україні допомогу на 37 млн фунтів - посольство
Про це йшлося на зустрічі посла Великої Британії Мелінди Сіммонс з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком, повідомляє у Facebook британське посольство.
"Минулого року Велика Британія надала Україні допомоги приблизно на 37 мільйонів фунтів, включаючи підтримку економічного розвитку та ключових антикорупційних реформ", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, пані посол наголосила на незмінності підтримки Сполученим Королівством порядку денного реформ в Україні та її економічного розвитку.
Крім того, сторони обговорили економічні проблеми, до яких призвела пандемія коронавірусу.
У посольстві додали, що зустріч проходила з дотриманням правил безпеки та соціального дистанціювання.