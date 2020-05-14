Велика Британія торік надала Україні допомогу на 37 млн фунтів - посольство

Минулого року Велика Британія виділила на допомогу Україні близько 37 мільйонів фунтів – у тому числі на підтримку економіки та антикорупційних реформ.

Про це йшлося на зустрічі посла Великої Британії Мелінди Сіммонс з міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорем Петрашком, повідомляє у Facebook британське посольство.

"Минулого року Велика Британія надала Україні допомоги приблизно на 37 мільйонів фунтів, включаючи підтримку економічного розвитку та ключових антикорупційних реформ", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пані посол наголосила на незмінності підтримки Сполученим Королівством порядку денного реформ в Україні та її економічного розвитку.

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Крім того, сторони обговорили економічні проблеми, до яких призвела пандемія коронавірусу.

У посольстві додали, що зустріч проходила з дотриманням правил безпеки та соціального дистанціювання.