Зміни до закону про держпідтримку культури пройшли перше читання

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Відповідне рішення 13 травня підтримали 260 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт розроблений з метою актуалізації, вдосконалення правових відносин у багатьох сферах життєдіяльності, які зазнали змін у зв’язку із поширенням коронавірусу COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці.

Серед основних положень законопроєкту:

Запровадження зменшення плати за найм (оренду) майна за вимогою наймача (закладу культури), який здійснює підприємницьку діяльність з використанням цього майна, упродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.

Журналісту телерадіоорганізації надається право після пред’явлення редакційного посвідчення чи іншого документа, що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані телерадіоорганізацією, перебувати окрім вже існуючого права перебування в районі стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безладів, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію, також де оголошено надзвичайний стан.

Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), ініціювання, оголошення і проведення конкурсів Національною радою, перебіг строків, визначених статтями 31, 43, 72 Закону «Про телебачення і радіомовлення» зупиняється.

Тимчасово, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), та до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації та провайдери програмної послуги, що використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до Закону України «Про рекламу».

Тимчасово, на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року, допомога суб’єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборону діяльності в умовах карантину, є допустимою, і отримувачі державної допомоги звільняються від обов’язку повідомлення уповноваженого органу про одержання нової державної допомоги, що відповідає цілям і категоріям державної допомоги, визначеним частинами першою і другою статті 6 цього закону.

Шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про Український культурний фонд» пропонується запровадити інституційну підтримку для стабільної діяльності та розвитку юридичних осіб усіх форм власності у сферах культури та мистецтв, у тому числі в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства обмежень господарської діяльності, зумовлених надзвичайною ситуацією чи надзвичайним станом, удосконалення діяльності самого Українського культурного фонду.

Поширення державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту: для національних ігрових фільмів, анімаційних фільмів, документальних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських), телевізійних фільмів, телевізійних серіалів та фільмів-дебютів, в обсязі до 100% включно загальної кошторисної вартості розвитку відповідного кінопроєкту.

Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» тимчасово, до 31 грудня 2020 року, не поширюється на заклади культури, провайдерів програмної послуги та суб’єктів господарювання, які провадять основну економічну діяльність у сфері креативних індустрій за видами економічної діяльності, затвердженими Кабінетом міністрів України, вдосконалюються окремі положення відносини з користувачами, збирання винагороди і відрахувань з користувачів.

Вносяться зміни до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою унормування надання закладами культури платних послуг у сфері культури та мистецтв.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.