Зеленського і Шмигаля закликають негайно звільнити голову Одеської ОДА

Депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність» закликає Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля негайно звільнити голову Одеської облдержадміністрації за інцидент із журналісткою.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Фракція «Європейська солідарність» офіційно звертається до керівництва країни – до Прем’єр-міністра України, до Президента Зеленського – з вимогою негайно звільнити голову Одеської облдержадміністрації. Коли чиновник в країні, де ще зберігаються ключові цінності, зокрема свобода слова, дозволяє собі погрожувати журналістам, викликаючи Нацполіцію (Нацгвардію, – ред.), за те, що журналісти задають йому абсолютно резонні питання, де швидкі допомоги, це говорить про те, що кудись не туди рухається Україна», – зауважила Геращенко.

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Як повідомлялося, в мережі опубліковані відеоролики, в яких голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций обурився на запитання журналістки щодо стану закупівель 85-ти машин швидкої допомоги та спробував вигнати зі свого робочого кабінету, викликавши бійців Національної гвардії.