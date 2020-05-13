Разумков сумнівається, що 13 травня буде ще одна позачергова Рада

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков виключає можливість проведення ще одного позачергового плеканого засідання парламенту 13 травня задля ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів.

Про це він заявив під час брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я поки що не бачив 150-ти підписів. Я хотів би нагадати, що повинно бути й рішення комітету (мені зараз важко сказати, чи є рішення по цій постанові). По-друге, я думаю, що навіть це сьогоднішнє засідання (яке розпочалося о 10:00, – ред.) триватиме достатньо довго, тому що зараз ми перервалися з технологічних причин: треба привести до ладу трохи зал, і знову повертаємо до роботи, яка займе ще декілька годин точно. Тому що в порядку денному було 26 питань, два з яких – це година запитань до уряду, звіт голови Національного банку України. Тому я, м’яко кажучи, не впевнений, що це (проведення ще одного позачергового засідання 13 травня, –ред.) сьогодні реально», – зазначив Разумков.

Коментуючи питання, що за добу спливає термін дії санкцій проти російських соцмереж і сервісів, спікер висловив переконання, що Рада національної безпеки та оборони свій функціонал достатньо непогано виконує, а тому те, що пов’язано з санкційною політикою, буде зроблено.

Як повідомляв Укрінформ, член фракції «Голос» Роман Лозинський під час виступу з трибуни парламенту 13 травня оголосив, що народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання Верховної Ради і ухвалення на ньому постанови щодо продовження санкцій проти російських соцмереж і сервісів. Пізніше, після 14:00, він повідомив, що депутати зібрали 156 підписів за проведення такого засідання.

Водночас у коментарі Укрінформу заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що указ Президента щодо продовження санкцій проти російських соцмереж очікується 14 травня.

Раніше, 10 квітня, Служба безпеки України внесла пропозиції РНБО щодо продовження заборони російських соцмереж ще на три роки.

За словами голови СБУ Івана Баканова, він ініціював подальшу заборону не лише мереж «Вконтакте» та «Одноклассники», а й сервісів «Яндекс», Mail.ru, «Доктор Веб», «Касперский», 1С і «Парус».

У травні 2017 року тодішній Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції на три роки щодо російської інтернет-компанії «Яндекс», а також Mail.Ru Group, соцмереж «Вконтакте» та «Одноклассники».

Указ був мотивований тим, що, за даними СБУ, російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних операціях ці інтернет-ресурси.

Фото: Верховна Рада