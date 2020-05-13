Посол Грузії, відкликаний з Києва для консультацій, пройде карантин
Про це заявили в пресслужбі МЗС Грузії, повідомляє Новини-Грузія.
«Посол (Шарашенідзе - ред.) прибув до Тбілісі вчора. Як і всі пасажири, які прибувають в міжнародний тбіліський аеропорт, він пройде двотижневий обов'язковий карантин під наглядом медиків», - повідомили в міністерстві.
У грузинському відомстві пояснили, що Шарашенідзе виїхав з Києва до Мінська, а звідти вилетів до Тбілісі.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 7 травня призначив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані 8 травня заявив, що, за рішенням уряду Грузії, Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе буде викликаний для консультацій в Тбілісі після призначення 7 травня Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради реформ.
Тбіліський міський суд у січні 2018 року визнав Саакашвілі винним у зловживанні службовими повноваженнями у справі Сандро Гіргвліані і засудив експрезидента до позбавлення волі строком на 3 роки. За даними слідства, в 2009 році тодішній президент Грузії Саакашвілі в обхід Комісії з помилування незаконно помилував засуджених за вбивство Гіргвліані чотирьох співробітників Департаменту конституційної безпеки.
Верховний суд Грузії залишив цей вирок чинним.