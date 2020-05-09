Посол України в Молдові: Для українців 2014 рік став рубіконом у переосмисленні історії

Для українців 2014 рік став рубіконом у переосмисленні історії, в тому числі у підході до тлумачення дати закінчення війни та перемоги над нацизмом.

Про це в інтерв'ю молдовському виданню AVA сказав посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

«Починаючи з 2014 року, який став певним рубіконом у свідомості та самовизначенні українського народу, відбулося переосмислення нашої історії, ролі українців в історичних і суспільно-політичних процесах. Значні зміни відбулися і в підході до тлумачення дати закінчення війни і перемоги над нацизмом. День Перемоги - це день пам'яті жертв Другої світової війни та день вшанування її ветеранів», - сказав Шевченко.

Він підкреслив, що чим «старша» річниця перемоги над фашизмом, тим менше залишається в живих безпосередніх учасників війни, тих, для кого День перемоги над нацизмом дійсно був датою, наповненою особливим сенсом, хоча й «зі сльозами на очах», тому кожна наступна річниця - це «не про паради, салюти та концерти».

Дипломат також звернув увагу на те, що тематика боротьби з фашизмом і нарочито гучне масове «святкування» річниць перемоги - це один із головних треків сучасної російської пропаганди.

«Ми бачимо в Росії навмисне перекручування або фальсифікацію історичних фактів, звинувачення у співпраці з нацистами на адресу національних визвольних рухів у республіках колишнього СРСР і Центрально-Східної Європи. У той же час факти співпраці Радянського Союзу і його вищого керівництва c гітлерівською Німеччиною навмисне замовчуються», - сказав посол.

Відповідаючи на запитання, чого має бути більше в День перемоги, він сказав, що має бути більше правди. «Ми не можемо змінити історію, але зобов'язані знати про неї всю правду, щоб брати з минулого уроки на майбутнє. Жодна країна не може претендувати на свою виняткову роль у перемозі над нацизмом. Перемога - плід титанічних зусиль десятків держав і сотень народів», - сказав дипломат.

Як повідомлялося, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У своєму зверненні з цього приводу Президент Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не буде забута страшна ціна перемоги над нацизмом, і підкреслив, що ніхто не має права приватизувати перемогу у війні.

Фото: ava.md