Княжицький заявляє, що не відвідував комітет ВР за станом здоров'я

Народний депутат Микола Княжицький не брав участі у засіданнях комітету Верховної Ради за станом здоров'я.

Про це Княжицький написав у Facebook у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що Регламентний комітет просить Голову Верховної Ради урізати частину виплат 25 народним депутатам, які без поважних причин у квітні не брали участі в засіданнях парламентських комітетів.

"Серед таких депутатів зазначено і моє прізвище, що може сформувати думку, що я без поважних причин не відвідую засідання комітету, до складу якого мене обрано. Проте така інформація не відповідає дійсності. У період з 24 квітня по 2 травня включно я справді не брав участь у засіданнях комітету за станом здоров'я, що підтверджено листком непрацездатності, який поданий і в Комітет, і в Управління кадрів Апарату Верховної Ради України, як того вимагає законодавство. А відтак причина відсутності на засіданнях більш ніж поважна", - зазначив Княжицький.

Він висловив сподівання, що відповідні структурні підрозділи Апарату ВР та Регламентний комітет найближчим часом виправлять цю помилку.

"ЗМІ прошу не поширювати таку інформацію, оскільки це створює думку в суспільстві, сформовану на неточних даних", - наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, Регламентний комітет Верховної Ради 8 травня прийняв рішення звернутися до Голови ВР Дмитра Разумкова, аби припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам, які без поважних причин не брали участі у більш як 50% засідань комітетів.

16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про статус народного депутата України" та до Регламенту ВР щодо припинення відшкодування народному депутату витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань або засідань комітетів.

Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням повноважень, за відповідний календарний місяць, якщо він протягом календарного місяця однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Припинення відшкодування таких витрат народним депутатам здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради, яке видається на підставі рішення Регламентного комітету, що ухвалюється відповідно до відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом ВР.