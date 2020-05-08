За "прогули" на комітетах 25 депутатам пропонують урізати частину виплат за квітень

Регламентний комітат Верховної Ради просить Голову ВР Дмитра Разумкова припинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень, 25 народним депутатам, які без поважних причин не брали участі у більш як 50% засідань комітетів.

Про це йдеться у рішенні, оприлюдненому на сайті комітету.

"…звернутися до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. з поданням про видання розпорядження, відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", про припинення відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень за квітень 2020 року, народним депутатам України, які без поважних причин не брали особистої участі у більш як 50 відсотках засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких їх обрано", - йдеться у рішенні комітету.

Зокрема, йдеться про 25 народних депутатів, серед яких – Петро Порошенко (лідер "Європейської солідарності"), Тарас Батенко та Віктор Бондар (співголови депутатської групи "За майбутнє"), Ярослав Дубневич, Ігор Палиця (обидва - "За майбутнє"), Микола Княжицький ("Європейська солідарність"), Тарас Козак ("Опозиційна платформа – за життя"), Ренат Кузьмін, Вадим Рабінович, Юрій Солод, Вадим Столар (усі - ОПЗЖ), Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), Вадим Новинський (позафракційний), Сергій Шахов (депутатська група "Довіра") та ін.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України".

Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням повноважень, за відповідний календарний місяць, якщо він протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш як 50% засідань комітету, до складу якого його обрано.

Припинення відшкодування таких витрат народним депутатам здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради, яке видається на підставі рішення Регламентного комітету, що ухвалюється відповідно до відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом ВР.