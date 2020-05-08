Разумков каже, що у Раді “окремого ставлення до Ситника” немає

Верховна Рада ні на кого не робить наступ, в тому числі й на голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника чи будь-якого іншого посадовця.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чим пояснюється така серйозна парламентська активність – і постанова, і новий законопроєкт, які мають полегшити усунення Ситника з посади голови НАБУ.

«Парламент ні на кого не робить наступ, в тому числі, й на голову НАБУ чи будь-якого іншого посадовця. Парламент приймає закони. Якщо закони потребують доопрацювання, функція парламенту – це робити. Законодавча ініціатива і можливості, які є у Верховної Ради України й які передбачені Конституцією, – право народного депутата. Тут також існує плюралізм думок: є ті, хто підтримують ті чи інші законопроєкти (таких, які пов’язують зі змінами керівництва правоохоронних органів, якщо вони були десь помічені в корупційних діяннях, є кілька). Так, є частина парламенту, яка це підтримує, є частина парламенту, яка буде виступати проти. Однак рішення приймає не окремий народний депутат або Голова Верховної Ради, його прийматиме Верховна Рада України, виходячи з інтересів держави в першу чергу», - сказав Разумков.

На думку спікера, якогось «окремого ставлення до Ситника, в принципі, теж немає».

«Хтось його підтримує, хтось буде виступати проти. Давайте будемо дивитися, як розгортатимуться події. Поки що у нас йдуть позачергові засідання, порядок денний відомий, і, насправді, народні депутати можуть ініціювати розгляд на позачерговому засіданні будь-якого питання. Для цього потрібно лише 150 підписів. Таким чином скликали засідання 30 квітня, 7 травня. Сподіваюся, також буде засідання у середу, 13 травня. Тому, все відбувається у рамках чинного законодавства», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт, який передбачає, зокрема, додаткові можливості для звільнення директора НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро України розцінюють як наступ на незалежність відомства законопроєкт №3133, який передбачає додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.

Водночас група послів країн «Великої сімки» в Україні оприлюднила заяву, в якій наголошується, що ухвалення законодавства, яке б порушувало незалежність антикорупційних інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти.

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Директор НАБУ Артем Ситник у грудні 2019 року програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді щодо рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Після цього Ситник був внесений до реєстру корупціонерів НАЗК.