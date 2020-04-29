У НАБУ розкритикували законопроєкт про звільнення голови бюро

У Національному антикорупційному бюро України розцінюють як наступ на незалежність відомства законопроєкт №3133, який передбачає додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"Виписана в законопроєкті норма йде в розріз із законом «Про НАБУ», де визначено, що директора Національного бюро не може бути звільнено, а указ Президента України про його призначення не може бути скасовано, крім підстав, що зазначені в окремих пунктах закону", - йдеться у повідомленні.

"НАБУ звикло працювати під тиском, оскільки підслідними Бюро особами є топпосадовці, в тому числі й нардепи. Подібні рішення, законопроєкти, пропозиції не вперше трапляються в історії Бюро і виглядають як чергова спроба наступу на незалежність правоохоронного органу", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 28 квітня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити за основу законопроєкт № 3133.

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У пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» (№3133) зазначається, що серед підстав для звільнення з посади директора НАБУ, закріплених у частині четвертій статті 6 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» відсутня така, як набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією. Це створює неузгодженість норм одного і того самого закону.

Документом пропонується замінити в окремих статтях законів «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про Державне бюро розслідувань» термін «корупційне правопорушення», який застосовується до адміністративного стягнення, на термін «правопорушення, пов’язане з корупцією», що відповідатиме положенням закону «Про запобігання корупції».

Пропонується доповнити абзац перший частини першої статті 13 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» положенням, відповідно до якого обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не лише до осіб, які претендують на призначення на посаду в НАБУ, а й на працівників Нацбюро.

Окрім того, абзац восьмий частини четвертої статті 6 зазначеного закону пропонується доповнити положенням, відповідно до якого однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Законопроєкт №3133 зареєструвала в парламенті група народних депутатів на чолі з представником фракції партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком.

Директор НАБУ Артем Ситник у грудні 2019 року програв апеляцію у Рівненському апеляційному суді щодо рішення Сарненського суду Рівненської області, який визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Після цього Ситник був внесений до реєстру корупціонерів НАЗК.