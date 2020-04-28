Законопроєкт про додаткові підстави для звільнення голови НАБУ пройшов комітет

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує ухвалити за основу законопроєкт, що передбачає, зокрема, додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

За це рішення на засіданні комітету 28 квітня проголосувало 20 його учасників, проти було два голоси та один депутат утримався, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №3133, а всі інші альтернативні (таких було подано 13 – ред.) - відхилити», – сказав голова комітету Денис Монастирський, озвучуючи рішення комітету.

У пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» (№3133) зазначається, що серед підстав для звільнення з посади директора НАБУ, закріплених у частині четвертій статті 6 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» відсутня така, як набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією. Це створює неузгодженість норм одного і того самого закону.

Документом пропонується замінити в окремих статтях законів «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про Державне бюро розслідувань» термін «корупційне правопорушення», який застосовується до адміністративного стягнення, на термін «правопорушення, пов’язане з корупцією», що відповідатиме положенням закону «Про запобігання корупції».

Пропонується доповнити абзац перший частини першої статті 13 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» положенням, відповідно до якого обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не лише до осіб, які претендують на призначення на посаду в НАБУ, а й на працівників Нацбюро.

Окрім того, абзац восьмий частини четвертої статті 6 зазначеного закону пропонується доповнити положенням, відповідно до якого однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.

Законопроєкт №3133 зареєструвала в парламенті група народних депутатів на чолі з представником фракції партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком.