Юридичного механізму швидкого звільнення директора НАБУ не існує - Корнієнко

Юридичного механізму швидкого звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника наразі не існує.

Про це перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради 5 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз немає юридичного механізму, як це зробити швидко. Треба або йти шляхом аудиту, або вносити зміни до закону. Зараз розглядаються, опрацьовуються всі варіанти", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що проєкт постанови про недовіру Ситнику, під яким збирають підписи народні депутати, не є грамотним з юридичної точки зору, але політично має право на існування.

"Вчора були запитання з боку депутатів щодо його ефективності, щодо його (Ситника - ред.) звіту. Я думаю, що, в принципі, є збір підписів щодо постанови про недовіру, яка юридично не "чиста", але політично вона має право на існування. Будемо дивитися", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт постанови про звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро України зареєстрований у Верховній Раді за №3039 7 лютого. У картці документа вказано, що авторами постанови є 216 народних депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що причиною для такої ініціативи є "невідповідність особи мінімальним професійним та моральним критеріям для директора Національного антикорупційного бюро України". Крім того, на думку авторів проєкту, звільнення Ситника необхідне з метою забезпечення довіри до НАБУ і до держави в цілому.

19 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту винести на розгляд парламенту проєкт постанови про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Сам Ситник на засіданні Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив, що директора НАБУ у законний спосіб можна звільнити лише у разі отримання негативного висновку аудиту. За його словами, аудиту НАБУ не було, а тому така ініціатива депутатів незаконна.

Наприкінці минулого року з'явилася інформація, що Рівненський апеляційний суд визнав Ситника винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Директор НАБУ не задекларував відпочинок в одному з мисливських угідь Рівненської області, який йому оплачували треті особи.