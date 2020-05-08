Кулеба виступить на Радбезі ООН з нагоди 75-річчя закінчення Другої світової

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни і виступить зі зверненням до його учасників.

Про це повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ.

«Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі на спеціальному засіданні за формулою Арріа», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Радбезі ООН обговорять спроби деяких держав переглянути уроки Другої світової

Зазначається, що виступ глави МЗС України запланований на 19 год за київським часом, а його трансляція засідання буде доступна за посиланням.