У Радбезі ООН обговорять спроби деяких держав переглянути уроки Другої світової

Рада Безпеки ООН у п'ятницю проведе засідання з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. Йтиметься про те, як уникнути подібної трагедії в майбутньому, а також про наміри окремих країн підірвати повоєнний світовий порядок.

Засідання відбудеться під головуванням Естонії, повідомляє у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Мета – згадати трагічні сторінки історичного минулого та переконатися, що подібна трагедія не повториться в майбутньому", - зазначив український дипломат.

Він підкреслив, що "відверта розмова" про те, як протидіяти міжнародним злочинам і захистити мир зараз є дуже вчасною. Вона набуває особливої актуальності на тлі постійних спроб окремих країн зруйнувати порядок, заснований на повазі до міжнародного права.

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Для України обговорення цієї теми в ООН також дуже важливе. Адже українці сьогодні як ніхто інший відчувають наслідки агресивної загарбницької політики.

Формат засідання дозволить долучитися до дискусії не лише членам Радбезу. Планується близько 70 учасників, у тому числі 50 міністрів закордонних справ. "Безпрецедентний рівень як для карантинного періоду", - підкреслив Ніколенко.

Через пандемію COVID-19 зала засідань Радбезу перенесеться до Таллінна, де спілкування відбуватиметься на віртуальній платформі Hybridity.

Початок засідання - о 17:00 за київським часом. Подивитися його наживо можна буде за цим посиланням.