Кулеба домовився про підтримку України під час головування Естонії у Радбезі ООН

Глава МЗС Дмитро Кулеба домовився про підтримку позицій та інтересів України в рамках головування Естонії у Радбезі ООН у травні-2020 в ході телефонної розмови з главою Міністерства закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу.

Про це інформує пресслужба МЗС України.

"Сторони домовилися докладати зусиль задля протидії поширенню Росією спотворених історичних фактів, у т.ч. щодо річниці завершення Другої світової війни. Обговорення в РБ ООН 8 травня теми Другої світової війни має на меті поширювати правдиві факти про європейське історичне минуле як основу для мирного й дружнього співіснування народів", - йдеться в повідомленні.

Глава МЗС Естонії запевнив у незмінності підтримки Естонією суверенітету і територіальної цілісності України та наголосив на необхідності збереження міжнародного санкційного тиску на РФ до повного виконання Росією Мінських домовленостей та деокупації українських територій.

Кулеба поінформував Рейнсалу про безпекову ситуацію на Донбасі та зусилля України задля прогресу в рамках Нормандського формату.

Міністри обговорили залучення України до заходів у рамках 5-го саміту ініціативи "Тримор’я" в жовтні 2020 в Таллінні та домовилися здійснити обмін візитами після покращення епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, Естонія обрана непостійним членом РБ ООН на період 2020-2021 та головує в РБ ООН у травні 2020.