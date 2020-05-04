Україна та Латвія подвоять зусилля задля розвитку економічної співпраці та торгівлі - МЗС

Міністр закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба і Едгарс Рінкевичс у телефонній розмові приділили особливу увагу розвитку економічної та торговельної співпраці України та Латвії попри негативний вплив пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Нам потрібно подвоїти зусилля задля підтримки бізнесів та експортерів, розвитку торгівлі між нашими країнами. Це допоможе подолати негативні наслідки пандемії для економік України та Латвії”, - заявив Кулеба.

У цьому контексті він відзначив запуск у Латвії інтерактивного електронного майданчика «Український торговий дім», що почав роботу у квітні. Платформа створює додаткові можливості для опрацювання комерційних пропозицій українських експортерів, просування української продукції на європейський ринок та укладання прямих контрактів.

Глава МЗС України також привітав рішення уряду Латвії відновити роботу латвійського Агентства інвестицій та розвитку в Україні.

Міністри висловилися за оперативне погодження дати проведення чергового засідання Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, щойно будуть зняті обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією COVID-19.

Глави МЗС України та Латвії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу в Нормандському форматі.

Рінкевичс підтвердив незмінність підтримки Латвією суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри погодилися, що санкційна політика щодо Росії має зберігатися до повної деокупації українських територій і прогресу з виконання нею Мінських домовленостей.

Співрозмовники відзначили ефективну співпрацю України та Латвії у міжнародних організаціях, зокрема, Генасамблеї ООН. Кулеба та Рінкевичс наголосили на важливості спільної боротьби за історичну правду.

Кулеба привітав свого латвійського колегу із 30-ю річницею Відновлення незалежності Латвійської Республіки.

Як поінформували в МЗС, обсяги двосторонньої торгівлі за підсумками 2019 року склали 564 млн дол. США. Приріст торгівлі склав понад 2% із позитивним сальдо у 136 млн дол. США.