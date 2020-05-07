Глави МЗС України та Польщі обговорили підготовку до саміту Східного партнерства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з очільником МЗС Республіки Польща Яцеком Чапутовичем підготовку до саміту Східного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови міністрів.

«Сторони приділили особливу увагу підготовці до майбутнього саміту Східного партнерства та взаємодії в рамках порядку денного Україна-ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чапутович запевнив у незмінній підтримці Польщею європейського та євроатлантичного вибору Української держави, підтвердив необхідність збереження санкцій ЄС проти Росії.

Міністри обговорили питання двостороннього співробітництва, а також зусилля обох країн у протидії поширенню пандемії коронавірусу.

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Очільники зовнішньополітичних відомств погодили графік дипломатичних контактів на найближчу перспективу.

Як повідомлялося, саміт Східного партнерства запланований на червень.