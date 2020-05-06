Кулеба обговорив з Помпео стратегічне партнерство України та США
Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.
“Ми рішуче налаштовані надалі розвивати стратегічне партнерство України та США. Не задля дипломатичної формальності, а задля зміцнення справжньої дружби українського та американського народів”, - сказав Кулеба.
Глава МЗС України приділив особливу увагу розвитку взаємовигідної економічної співпраці України та США, важливість якої у часи пандемії набуває особливої ваги. Він зауважив, що в умовах пандемії та її наслідків Україна перетворюється на гаранта глобальної продовольчої безпеки.
Урядовець запевнив Державного секретаря США у тому, що Україна готова створювати сприятливі умови для американських підприємств, які нині розглядають можливість перенесення виробництв з інших регіонів задля оптимізації ланцюгів постачання.
Кулеба запропонував американському колезі покласти перспективні проєкти співпраці в основу чергового засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства та провести його вже цьогоріч.
Окрему увагу співрозмовники приділили підсумкам відеоконференції глав МЗС у Нормандському форматі, яка відбулася 30 квітня. Вони відзначили вагому роль ФРН та Франції у сприянні участі Росії в діалозі та виконанні нею своїх зобов’язань.
Помпео запевнив у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України.
Співрозмовники приділили увагу процесу реформ в Україні, включно з проєктами та програмами, які підтримуються урядом США. Глава МЗС поінформував Державного секретаря про процес ухвалення ключових реформаторських законів, необхідних задля подальшої успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, він підтвердив налаштованість на ухвалення банківського закону.