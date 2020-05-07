Раді пропонують ухвалити звернення до іноземних держав щодо річниці завершення Другої світової

Верховній Раді пропонують ухвалити звернення до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

Голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко зареєстрував проєкт постанови «Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років» (№3431).

«Верховна Рада закликає до вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни борців з нацизмом і жертв нацизму та схиляє голову перед всіма тими, хто виборов мир і подарував світові право розбудовувати демократичні та вільні суспільства, до протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості та дискримінації за расовою, етнічною та гендерною ознаками, до підтримки мультилатералізму, зміцнення солідарності держав задля розвитку міжнародних організацій, демократичних інституцій та захисту прав людини, а також до посилення міждержавної взаємодії задля утвердження верховенства права, безпеки, миру і процвітання на європейському континенті безпеки», – йдеться у проєкті звернення.

Також в українському парламенті закликають світову спільноту підтримати мирні ініціативи генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша щодо негайного припинення вогню, встановлення глобального перемир’я і консолідації зусиль задля мирного врегулювання конфліктів у світі.

Водночас ВР закликає світ до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави та народи - переможниці, особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України.

Як повідомлялося, раніше фракція партії "Європейська солідарність" закликала провести 7 травня ще одне позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити заяву парламенту з нагоди Дня пам’яті та примирення.