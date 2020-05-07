"Євросолідарність" хоче сьогодні ще одну позачергову Раду

Фракція партії "Європейська солідарність" закликає у четвер, 7 травня, провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради, щоб ухвалити заяву парламенту з нагоди Дня пам’яті та примирення.

Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook.

"Європейська солідарність" звертається до колег по ВР, до керівництва парламенту і фракцій, аби сьогодні консенсусом узгодити проведення ще однієї позачергової сесії і прийняти заяву ВР до закінчення Другої світової війни в Європі, до Дня примирення. Із Петром Порошенком і Артуром Герасимовим надіслали відповідного листа на всі фракції. Це ненормально, коли Москва називає українські Донецьк і Луганськ Сталіно і Ворошиловград, коли Путін переписує історію Другої світової і перекреслює історичний внесок України і українців в боротьбу з тоталітарними режимами, а інфантильна ВР мовчить. Ми вимагали прийняти цю заяву ВР вчасно, цього тижня, ще на комітеті закордонних справ, але в нинішньому парламенті такого комітету за фактом не існує", – зазначила Геращенко.

Водночас у своєму дописі вона наводить і текст листа до керівництва ВР та колег-депутатів, в якому "Європейська солідарність" у зв’язку з "консенсусним рішенням трьох депутатських фракцій" пропонує включити до порядку денного позачергового пленарного засідання Ради 7 травня питання про розгляд проєкту постанови №3431 "Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років" або ж розглянути його на іншому позачерговому засіданні цього ж дня.

"Текст проєкту постанови напрацьовувався спільно з представниками Міністерства закордонних справ України, які, зокрема, також відзначили важливість її ухвалення напередодні відзначення Дня пам'яті та примирення та 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років. Проте керівництво Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зайняло пасивну позицію стосовно вчасного розгляду згаданого питання напередодні 8 травня цього року. Втім, актуальність розгляду проєкту постанови після 8 травня втрачається", – йдеться у листі на ім’я Голови ВР Дмитра Разумкова, очільника Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка та керівників фракцій і груп парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156-ти народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00.

На засіданні депутати планують розглянути два законопроекти - про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.