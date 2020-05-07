Масове тестування на COVID-19 і страхування медиків: Рада збереться на позачергове засідання

Верховна Рада планує у четвер, 7 травня, розглянути законопроєкти про страхування лікарів у випадку інфікування коронавірусом і щодо безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Так, першим депутати мають намір розглянути законопроєкт №3380 «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19». Передбачається, що його ухвалення дозволить підвищити оплату праці медичних працівнкиів на період самоізоляції, а також закріпити чіткий обов’язок забезпечення масового тестування на COVID-19.

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Після цього Рада планує розглядати проєкт закону №3376 «Про внесення змін до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)» та альтернативні йому проєкти №3376-1 і №3376-2.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 5 квітня підписав розпорядження про скликання на вимогу 156-ти народних депутатів позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00.