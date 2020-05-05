Разумков скликає позачергову Раду 7 травня

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 7 травня о 14:00.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

«У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 14 годину 7 травня 2020 року», – йдеться у розпорядженні.

При цьому визначено, що на цьому засіданні будуть розглянуті два законопроєкти: «Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19» (№3380) і «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб)» (№ 3376).

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Як повідомляв Укрінформ, фракція "Європейська солідарність" зібрала підписи 150 народних депутатів для скликання позачергового засідання Верховної Ради з метою ухвалення законопроєктів про страхування медиків і масове тестування на коронавірус. Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наполягав, щоб таке засідання було скликане саме цього тижня.