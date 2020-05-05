Порошенко приніс у Раду підписи депутатів за позачергове засідання цього тижня

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов до Верховної Ради, щоб зустрітися з керівництвом парламенту і зареєструвати лист із підписами народних депутатів, які вимагають невідкладного скликання позачергового засідання парламенту.

Про це Порошенко сказав журналістам біля будівлі парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз я іду до Верховної Ради, буде зустріч з керівництвом Верховної Ради. Технічна робота буде зроблена для відповідної реєстрації. Включаються, відповідно до законодавства і Конституції, 72 години, протягом яких має бути скликана позачергова сесія", - зазначив Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" наполягає, щоб таке засідання було скликане саме цього тижня.

Порошенко уточнив, що зібрано 157 підписів народних депутатів з вимогою скликання позачергового засідання Ради.

Як повідомлялося, "Європейська солідарність" запропонувала три законопроєкти для розгляду на позачерговому засіданні - про державне страхування лікарів, масове тестування на коронавірус, а також про підвищення на 300% зарплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.

Голова ВР Дмитро Разумков 4 травня сказав, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде скликане з ініціативи народних депутатів у наступний вівторок, 12 травня.