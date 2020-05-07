Кремль розганяє фейки про зв'язок коронавірусу та Євромайдану - EUvsDisinfo

Пропаганда РФ починає зміщувати основну увагу з пандемії COVID-19 на тему України, водночас є спроби знайти “зв’язок” між цими двома темами.

Про це йдеться в огляді російських ЗМІ, здійсненому на сайті EUvsDisinfo.

«Прокремлівські ЗМІ повільно відвертаються від вірусу, і здається, що їх увага знову повертається до України. Озираючись на грудень минулого року, ми знайшли тижні, коли кількість матеріалів про Україну впала до 4. Проте цього тижня ми отримали 16 матеріалів, деякі з яких були сфокусовані на давніх темах, таких як Євромайдан, катастрофа MH17 і війна на сході України. З 55 повідомлень про дезінформацію, які ми відстежували цього тижня, 31 все ще був присвячений коронавірусу», - йде мова у цьому звіті.

Також з'являлися пропагандистські матеріали, які об'єднують теми України і коронавірусу. Наприклад, про те, що секретні американські лабораторії в Україні могли спровокувати холеру або що США почали підтримувати Євромайдан через плани України щодо закриття біолабораторій.

У звіті наголошується, що попри близьку річницю Другої світової війни, цього тижня було відносно небагато випадків дезінформації, які зачіпають історію.

Слід нагадати, що за офіційними даними станом на 7 травня в Російській Федерації загалом виявлено 165,929 випадки коронавірусу, включаючи 1537 смертельних.