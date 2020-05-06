Facebook у квітні видалив майже сотню облікових записів, пов’язаних із РФ

Адміністрація соцмережі Facebook у квітні видалила майже 100 пов’язаних із РФ облікових записів через неприпустиму поведінку користувачів.

Про це йдеться у звіті на сайті компанії.

«Ми видалили 46 сторінок, 91 обліковий запис у Facebook, 2 групи та 1 обліковий запис у Instagram. Контент публікувався російською, англійською, німецькою, іспанською, французькою, угорською, сербською, грузинською, індонезійською мовами та фарсі... Наше розслідування пов’язало цю діяльність з особами із Росії, Донбасу в Україні та двома медіаорганізаціями Криму - NewsFront та SouthFront», - йдеться в звіті.

Зазначається, що загалом за квітень Facebook припинив роботу 732 облікових записів у Facebook, 162 акаунтів в Instagram, 793 сторінок і 200 груп.