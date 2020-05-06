Порошенко закликав депутатів у четвер ухвалити закон щодо страхування медиків

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає народних депутатів у четвер підтримати законопроєкт "Про обов'язкове страхування лікарів, в разі зараження на COVID-19".

Про це він сказав під час відеоконференції з профільним парламентським комітетом ВР, свій виступ з якої оприлюднив у Facebook.

"Законопроєкт «Про обов'язкове страхування лікарів в разі зараження на COVID-19» має бути терміново розглянутий та прийнятий в першому читанні та в цілому на позачерговому засіданні Верховної Ради. Зволікати більше немає коли. Майже 20% хворих на коронавірус — медики. Для порівняння, в інших країнах цей процент складає лічені відсотки, у середньому — не більше 2%", - зазначив Порошенко.

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За його словами, упродовж минулої доби було інфіковано ще 72 медичних працівника. Нині на апаратах штучної вентиляції легень перебувають 14 медиків, 18 - померли.

"Закликаю депутатів: прийміть закон про страхування медиків. Давайте разом захистимо наших лікарів", - підкреслив лідер партії "ЄС".

Нагадаємо: на засіданні Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування увечері розглядався проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб (р. № 3376); проєкт Закону про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей (р. № 3376-1).

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Увага парламентаріїв також була приділена інформації Міністерства охорони здоров’я України та Національної служби здоров’я України щодо ситуації, що склалася із запровадженням другого етапу впровадження медичної реформи, та подальші кроки з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році.