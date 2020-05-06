Комітет Ради проситиме аудиту МОЗ через захисні костюми для лікарів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики звертатиметься до Аудиторської палати України та Рахункової палати з проханням провести позаплановий аудит Міністерства охорони здоров`я через закупівлею захисних костюмів для лікарів в обхід ДП "Медичні закупівлі".

За таке рішення проголосували члени комітему за підсумками заслуховування інформації МОЗ щодо додержання законодавства при закупівлі захисних костюмів для лікарів, повідомляє корсепондент Укрінформу.

"Надіслати Державній аудиторській службі та Рахунковій палаті звернення щодо проведення позапланового аудиту закупівлі Міністерством охорони здоров`я захисних костюмів для лікарів в обхід ДП "Медичні закупівлі"", - резюмувала голова комітету, народний депутат Анастасія Радіна.

Члени комітету також висловилися за звернення до Державної прикордонної служи України щодо того, чи завозилися в Україні у якості гуманітарної допомоги засоби захисту такого стандарту, які закупило МОЗ.

Як пояснила під час засідання Комітета заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова, міністерство зупинило закупівлю захисних медичних костюмів через ДП "Медичні закупівлі України" і змушене було дійснити закупівлю через власний тендерний комітет, тому що медики могли отримати неякісний захист від коронавірусу.

“Ми неодноразово зверталися до ДП "Медичні закупівлі" з проханням надати органу управління всі істотні умови договору. Однією зі складових істотних умов договору мала бути саме якість. ДП "Медичні закупівлі" не подало на погодження технічне завдання для здійснення цієї закупівлі", - зазначила вона.

За словами урядовця, МОЗ було змушено зупинити торги і здійснити власні закупівлі, оскільки виробник не зміг підтвердити якість своєї продукції.

"Ми тричі зверталися до ДП "Медичні закупівлі" щодо змін істотних умов договорів, у тому числі щодо якості товарів", - зазначила Шаталова.

Вона підкреслила, що засоби захисту, які збиралося закупити ДП, лише створювали ілюзію захисту. Зокрема, претензія була щодо тканин, з яких були вироблені засоби захисту. За словами Шаталової, це була звичайна марльовка, бязь тощо. Крім того, не відповідали вимогам шви виробів, які були прошиті голкою і не забезпечували повної ізоляції.

Натомість МОЗ закупило костюми китайського виробника, які мають проклеєні шви, що герметизує костюм і не дає потрапити всередину вірусу

Вона зазначила, що МОЗ переоголосило тендер і знайшло переможця з ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При цьому, присутні на засіданні Комітету народні депутати послалися на інформацію, оприлюднену в засобах масової інформації, про те, що захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров’я (EN 14126:2003), можна купити удвічі дешевше – за 215 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я доручило ДП “Медичні закупівлі” провести закупівлю 90 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників. ДП “Медзакупівлі” мало придбати костюми за ціною 245 грн/одиниця в українського виробника «ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ». Втім, за даними народного депутата Олексія Гончаренка, згодом МОЗ внесло зміни до річного плану закупівель і самостійно уклало договір з компанією-дистриб’ютором «МЕДДВІН» на закупівлю 71,374 тис. костюмів вартістю майже 500 грн/одиниця.