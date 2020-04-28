Забезпечення засобами захисту і обладанням для протидії COVID-19 передали МОЗ

Надалі Міністерство охорони здоров’я забезпечуватиме засобами захисту та обладнанням, необхідним для подолання епідемії COVID-19, що досі курував Офіс Президента.

Про це йшлося на щоденній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19», – звернувся Зеленський до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У свою чергу, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко проінформував, що наступний літак з необхідними засобами незабаром прибуде в Україну.

«Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ», – зазначив Тимошенко.

Водночас керівник МОЗ Максим Степанов розповів, що його відомство вже закупило понад 70 тисяч костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 березня утворив та очолив Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 як консультативно-дорадчий орган.