Українські дипломати зібрали понад 1,7 мільйона для захисту військових медиків від COVID-19
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У рамках цієї акції українські дипломати зібрали понад 1 млн 750 тис. гривень і перерахували їх на спеціальний рахунок благодійного фонду “Повернись живим”. Ці гроші дипломати відрахували зі своїх зарплат, тобто це безпосередньо їхній дохід, яким вони поділилися з фондом “Повернись живим”, для того щоб фонд закупив необхідне обладнання для військових медиків», - сказав Кулеба.
Він додав, дипломати і військові тримають дві частини одного фронту – захисту територіальної цілісності і незалежності України, тому дипломати вирішили у цей скрутний час допомогти саме військовим медикам.
Керівник Фонду Віталій Дейнега, у свою чергу, поінформував, що зібрані дипломатами кошти будуть спрямовані на придбання засобів індивідуального захисту для військових медиків.
«Ми зараз збираємо дані по різних шпиталях - і тих, які розташовані у зоні конфлікту, і за її межами, і далі будемо вже детальніше інформувати. Ми будемо намагатися купувати захисні костюми українського виробництва, підтримуючи одночасно національного виробника і свою армію», - сказав Дейнега.
Він подякував дипломатам за участь в акції і пообіцяв використати зібрані ними кошти максимально ефективно.
Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня в Збройних силах України 53 особи хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 18 осіб та зафіксовано 2 летальні випадки. За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19.
Загалом в Україні налічується 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.