Українські дипломати зібрали понад 1,7 мільйона для захисту військових медиків від COVID-19

Українські дипломати у межах акції “Захистити захисників” зібрали понад 1,7 млн гривень, за які фонд «Повернись живим» закупить засоби індивідуального захисту для військових медиків.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У рамках цієї акції українські дипломати зібрали понад 1 млн 750 тис. гривень і перерахували їх на спеціальний рахунок благодійного фонду “Повернись живим”. Ці гроші дипломати відрахували зі своїх зарплат, тобто це безпосередньо їхній дохід, яким вони поділилися з фондом “Повернись живим”, для того щоб фонд закупив необхідне обладнання для військових медиків», - сказав Кулеба.

Він додав, дипломати і військові тримають дві частини одного фронту – захисту територіальної цілісності і незалежності України, тому дипломати вирішили у цей скрутний час допомогти саме військовим медикам.

Керівник Фонду Віталій Дейнега, у свою чергу, поінформував, що зібрані дипломатами кошти будуть спрямовані на придбання засобів індивідуального захисту для військових медиків.

«Ми зараз збираємо дані по різних шпиталях - і тих, які розташовані у зоні конфлікту, і за її межами, і далі будемо вже детальніше інформувати. Ми будемо намагатися купувати захисні костюми українського виробництва, підтримуючи одночасно національного виробника і свою армію», - сказав Дейнега.

Він подякував дипломатам за участь в акції і пообіцяв використати зібрані ними кошти максимально ефективно.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 квітня в Збройних силах України 53 особи хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, одужало 18 осіб та зафіксовано 2 летальні випадки. За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 9 нових випадків захворювання на COVID-19.

Загалом в Україні налічується 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.