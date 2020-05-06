Вибори під час карантину: ЦВК вивчає досвід Південної Кореї

Центральна виборча комісія вивчає досвід щодо проведення виборів під час карантину Південної Кореї, де у квітні проводилися парламентські вибори.

Про це розповів член ЦВК Андрій Гевко під час онлайн-конференції "Місцеві вибори – 2020: місія здійсненна? ", повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

"Якщо нам доведеться проводити вибори в умовах карантину, то це потребуватиме, зокрема, й від Центральної виборчої комісії проведення екстразаходів для забезпечення безпеки громадян. Ми вивчаємо в цьому напрямі досвід Південної Кореї, яка у квітні в період пандемії провела парламентські вибори", - зазначив він.

Водночас член ЦВК підкреслив, що у разі такої ситуації необхідно говорити навіть не стільки про фінансування, скільки про спроможність організувати вибори в умовах складної епідеміологічної ситуації та оголошеного через це карантину.

Водночас Гевко підкреслив, що нещодавнє зменшення обсягу фінансування виборів може вплинути на якість роботи виборчих комісій.

На його думку, питання майбутніх виборів старост сіл, селищ потребує врегулювання шляхом внесення відповідних змін до Виборчого кодексу.

Окрім того, у зв’язку з прийняттям нового виборчого законодавства, член ЦВК наголосив і на важливості просвітницької роботи серед усіх категорій суб’єктів виборчого процесу, та додав, що Комісія активно співпрацює з міжнародними партнерами, громадськими організаціями щодо висвітлення численних новел Виборчого кодексу, зокрема, щодо місцевих виборів.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 13 квітня 2020 року підтримала законопроєкт 3279-д "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за основу та в цілому.

Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн і становить 1 млрд грн.

У затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки за цією статтею становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.

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Як відомо, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів.