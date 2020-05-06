Посол України у Словенії пояснив різницю у відзначенні Дня Перемоги в Україні і РФ

Російські зловживання темою перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і маніпуляції з історією чітко орієнтовані на досягнення сучасних політичних цілей як усередині РФ, так і за кордоном.

Таке переконання висловив посол України у Словенії Михайло Бродович у статті у словенському виданні Portal PLUS, переклад якої оприлюднено на сайті диппредставництва.

Дипломат зазначив, що в Україні починаючи з 2015 року відбулися значні зміни в підході до відзначення річниць завершення Другої світової війни. Зокрема, 8 травня відзначається День пам'яті та примирення, встановлений Указом Президента у 2015 році з метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму.

«Таким чином, радянсько-російський мілітарний дискурс було замінено на українсько-європейський та гуманістичний. Невипадково гаслом відзначення в Україні та Європі є «Never again», тимчасом як Росія проводить святкування в дусі «Если надо, повторим!» - написав дипломат.

Посол акцентував, що Україна була активною учасницею антифашистської коаліції та належить до тих держав, які найбільше постраждали під час Другої світової війни.

«Україна двічі опинялася в самому епіцентрі Другої світової війни – у 1941 р., коли Червона армія відступила, та під час наступу в 1943-1944 роках. Це пояснює безпрецедентну кількість жертв: приблизно 8 мільйонів українців загинуло, 714 міст та 28 000 сіл були повністю або частково знищені. 7 мільйонів українців було у складі військ Червоної армії, половина з них загинула», - нагадав Бродович.

Водночас він звернув увагу на те, що путінська пропаганда вже багато років зловживає темою перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, причому ця тенденція різко посилилася після початку збройної агресії Росії проти України у 2014 році.

«З цією метою в хід ідуть численні фальсифікації й деформації історичних подій, Росія всіляко намагається приписати собі головну заслугу в перемозі, виставити себе в ролі «головного антифашиста» й екстраполювати ці міфологеми на сьогодення. Такі маніпуляції з історією чітко орієнтовані на досягнення сучасних політичних цілей як усередині РФ, так і за кордоном», - підкреслив дипломат.