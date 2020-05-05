Комітет Ради "завернув" перевірку на поліграфі кандидатів у депутати

Комітет Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту відхилити законопроєкт про перевірку на поліграфі кандидатів у народні депутати.

Відповідне рішення члени комітету підтримали на засіданні 5 травня, яке відбулося в режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша пропозиція – відхилити даний законопроєкт. Ми його відхилимо, Олександр Качура (автор законопроєкту - ред.) його доопрацює і внесе заново. Я думаю, що це буде більш коректно", - сказав голова комітету Андрій Клочко.

Пропозицію рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроєкт №2326 підтримали більшість членів комітету.

"Я вважаю, що ідею цю ми реалізуємо в наступних законопроєктах. Ми його доопрацюємо, доопрацюємо разом з колегами з комітету, я бачу, що є підтримка серед народних депутатів самої ідеї. Вже внесемо безпосередньо у Виборчий кодекс ці зміни, тому що я думаю, що на етапі навіть висування має бути контроль", - сказав автор законопроєкту Олександр Качура.

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Як повідомлялося, у Раді в жовтня 2019 року було зареєстровано проєкт закону №2326 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо проведення добровільного попереднього психіатричного, наркологічного огляду та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидатів у народні депутати України).

Проєктом пропонується ввести відповідну норму закону стосовно надання медичної довідки про стан здоров’я та висновку експерта-поліграфолога, а саме: проведення добровільних попередніх психіатричних, наркологічних оглядів та психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа кандидата у народні депутати.