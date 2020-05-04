США посилюють допомогу Україні в боротьбі проти COVID-19

Уряд Сполучених Штатів розширив допомогу Україні, у тому числі медичну й гуманітарну, спрямовану на посилення можливостей у протистоянні коронавірусу нової форми SARS-Cov-2, який викликає захворювання на COVID-19.

Про це повідомило в понеділок Посольство України в Вашингтоні.

"(Уряд США виділить – ред.) $12,1 млн у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) за програмою "International Disaster Assistance", - зауважили в українському дипломатичному представництві.

При цьому зазначається, що призначення коштів – це поліпшення можливостей місцевих установ охорони здоров'я України щодо забезпечення допомоги хворим, а також протидії подальшому поширенню COVID-19.

Фінансування "допоможе пом'якшити вторинні наслідки, такі як втрата засобів для існування та нестача громадських послуг для найбільш вразливих верств населення", включаючи громади, на які вплинув конфлікт на сході України.

Крім того, Посольство України в США повідомило про виділення $2,4 млн гуманітарної допомоги через Державний департамент США за програмою "Migration and Refugee Assistance" для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії.

Раніше повідомлялося, що американський уряд збільшив допомогу Україні в боротьбі з поширенням коронавірусу з $1,2 млн до $9,1 млн.