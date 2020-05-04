Від коронавірусу можуть померти до 100 тисяч американців – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 може загинути до 100 000 американців.

Про це повідомляє Huffpost.

"Ми втратимо приблизно від 75, 80 до 100 тисяч людей. Це жахливо, жодна людина не мала через це померти", - заявив Трамп.

Раніше президент США заявляв про 50 - 60 тисяч імовірних летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу у США.

"Сподіваюся, що зрештою помре менш як 100 000 людей", - додав Трамп.

Згідно з даними Worldometer, на сьогодні у США від коронавірусної хвороби померли 68 609 осіб.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 585 108, з них 248 655 летальних, одужало 1 161 994 людини.

Фото: The White House