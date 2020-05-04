Монобільшості не вистачає голосів через карантин - Арахамія

Останнім часом монобільшості не вистачає голосів для самостійного ухвалення рішень через карантин.

Про це повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Це останнім часом проявляється в зв'язку з тим, що карантин. У нас в залі зазвичай 245 осіб. А через карантин всього 205-210 осіб. Звичайно, потрібно звертатися в цьому випадку за підтримкою до інших партій, тому що елементарно у нас брак", - сказав він.

Арахамія додав, що відвідуваність Ради "слугами народу" не більше і не менше, ніж відвідуваність її членами інших фракцій.