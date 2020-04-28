Кабмін не ухвалював жодних рішень щодо Саакашвілі - представник уряду у Раді

Кабінет міністрів не ухвалював жодних рішень щодо кандидатури експрезидента Грузії та колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») у Facebook.

"Короткий коментар стосовно інформації у ЗМІ про начебто відкликання урядом подання на призначення М.Саакашвілі на посаду віцепрем'єра...На рівні Кабміну жодних рішень щодо Саакашвілі не ухвалювалося", - написав він.

Мокан додав, що подання на призначення Саакашвілі не було зареєстровано у Верховній Раді, відповідно й відкликати не було що.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ, оскільки таке призначення заблокували у фракції "Слуга народу".

2 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція «Слуга народу») заявив, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Своєю чергою Саакашвілі зазначив, що Президент запропонував йому стати віцепрем'єром з питань реформ, і з цього приводу він уже спілкувався з прем'єр-міністром.

В Офісі Президента підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.