У "Голосі" назвали конструктивною зустріч із Саакашвілі

Зустріч членів фракції "Голосу" з експрезидентом Грузії та колишнім головою Одеської облдержадміністрації Міхеїлом Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, була конструктивною.

Про це повідомив журналістам прессекретар "Голосу" Ярема Дух.

"Сьогодні відбулася зустріч депутатів фракції "Голосу" із Міхеїлом Саакашвілі. Зустріч минула конструктивно, гість сказав, що "Голос" – "найкраща фракція, яку я бачив в українському парламенті". Темами зустрічі були ситуація в країні та реформи", - зазначив Дух.

Прессекретар додав, що позиція фракції "Голос" щодо призначення Саакашвілі не обговорювалася.

Сам Саакашвілі так написав у Facebook про цю зустріч: "Дуже хороша зустріч і обговорення з фракцією "Голос". Вони реально круті!"

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуги народу") заявив, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Своєю чергою Саакашвілі зазначив, що Президент запропонував йому стати віцепрем'єром з питань реформ, і з цього приводу він уже спілкувався з Прем'єр-міністром.

В Офісі Президента підтвердили, що глава держави Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

Фото: Міхеїл Саакашвілі, ФБ