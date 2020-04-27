Верещук вважає, що Саакашвілі буде краще в ОП, а не у Кабміні

Член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявляє про юридичні застереження у зв’язку з можливим призначення Міхеїла Саакашвілі членом Кабміну та вважає, що його робота могла б бути ефективнішою в Офісі Президента.

Про це заявила 27 квітня під час брифінгу членів Тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я справді маю юридичні застереження щодо номінування на посаду в КМУ як члена Кабінету міністрів України громадянина України Саакашвілі Міхеїла Ніколозовича. Йдеться про статтю 7 закону про КМУ (відповідно до неї, не може бути членом Кабміну особа, яка має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість – ред.). Наш діалог з Давидом Арахамією триває: ми намагаємося переконати одне одного. Але в будь-якому випадку я переконана, що Міхеїл Ніколозович знайде своє місце… Так, дійсно, я вважаю, що для нього буде краще та ефективніше зайняти місце в Офісі Президента. Нам не вистачає комунікації в трикутнику Офіс Президента – парламент – Кабмін", – пояснила Верещук.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що стати віцепрем'єром з реформ йому запропонував Президент Володимир Зеленський.