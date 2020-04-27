Рада поки не планує голосувати щодо Саакашвілі, але все ще може змінитися - Арахамія

Питання щодо призначення експрезидента Грузії і колишнього глави Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єр-міністром з питань реформ немає в порядку денному позачергового пленарного засідання Верховної Ради, що може відбутися 30 квітня.

Про це сказав голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія 27 квітня під час брифінгу членів Тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На цей четвер ми ще не визначилися з порядок денним. У нас буде порядок денний засідання, ініційованого парламентом, тобто ми зараз його формуємо, – і там немає цього питання», - сказав Арахамія.

Водночас він не виключив, що Офіс Президента може ініціювати включення кадрових питань, зокрема щодо призначення Саакашвілі віцепрем’єр-міністром, до порядку денного позачергового засідання у четвер.

«Я не виключаю той факт, що за ініціативою Офісу Президента кадрові питання можуть бути додані до порядку денного позачергового засідання, яке відбудеться в четвер», – сказав Арахамія.

Водночас на запитання, чи є у «Слуги народу» голоси за це призначення, він відповів: «У нас не було фракції, тому, думаю, ми будемо визначитись ближче до засідання парламенту. Зараз майже всі депутати в регіонах, тому ми не можемо сказати, чи є голоси, чи немає».

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.

Перед позачерговим засіданням Верховної Ради 24 квітня члени фракції «Слуга народу» зустрілись із Саакашвілі. Перед цією зустріччю у коментарі журналістам він заявив, що Президент Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом у разі, якщо він обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.