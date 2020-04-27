Рада поки не планує голосувати щодо Саакашвілі, але все ще може змінитися - Арахамія
Про це сказав голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія 27 квітня під час брифінгу членів Тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На цей четвер ми ще не визначилися з порядок денним. У нас буде порядок денний засідання, ініційованого парламентом, тобто ми зараз його формуємо, – і там немає цього питання», - сказав Арахамія.
Водночас він не виключив, що Офіс Президента може ініціювати включення кадрових питань, зокрема щодо призначення Саакашвілі віцепрем’єр-міністром, до порядку денного позачергового засідання у четвер.
«Я не виключаю той факт, що за ініціативою Офісу Президента кадрові питання можуть бути додані до порядку денного позачергового засідання, яке відбудеться в четвер», – сказав Арахамія.
Водночас на запитання, чи є у «Слуги народу» голоси за це призначення, він відповів: «У нас не було фракції, тому, думаю, ми будемо визначитись ближче до засідання парламенту. Зараз майже всі депутати в регіонах, тому ми не можемо сказати, чи є голоси, чи немає».
Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що кандидатура Саакашвілі розглядається на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.
Сам Саакашвілі заявив, що Президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем'єром з реформ і що він вже спілкувався з Прем'єр-міністром з цього приводу.
Перед позачерговим засіданням Верховної Ради 24 квітня члени фракції «Слуга народу» зустрілись із Саакашвілі. Перед цією зустріччю у коментарі журналістам він заявив, що Президент Зеленський запропонував йому займатися переговорами з Міжнародним валютним фондом у разі, якщо він обійме посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.