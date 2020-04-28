Разумков не певен, що підтримає призначення Саакашвілі у Кабмін

Разумков не певен, що підтримає призначення Саакашвілі у Кабмін

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що підтримає призначення експрезидента Грузії і колишнього глави Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі в уряд.

Про це глава ВР сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і долучати експертів в тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що цілком поділятиму і підтримуватиму обговорювані кадрові призначення в уряд», - заявив Разумков.

Глава ВР також наголосив, що в кадрових питаннях найважливішим аспектом залишається наявність голосів, а розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту, запланованого на 30 квітня.

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«У фракції більшості думки розділилися. Вже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, базуючись на базових цінностях. В тому числі тих, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових облич і відповідальність за прийняття рішень», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що стати віцепрем'єром з реформ йому запропонував Президент Володимир Зеленський.

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