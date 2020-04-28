Разумков не певен, що підтримає призначення Саакашвілі у Кабмін

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не впевнений, що підтримає призначення експрезидента Грузії і колишнього глави Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі в уряд.

Про це глава ВР сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я завжди говорив, що переймати досвід інших держав і долучати експертів в тих чи інших сферах - це дуже важливо. Але, все-таки, я думаю, що і в нашій команді достатня кількість колег, які могли б проводити реформи і бути корисними Кабінету міністрів. Станом на сьогодні, я не впевнений, що цілком поділятиму і підтримуватиму обговорювані кадрові призначення в уряд», - заявив Разумков.

Глава ВР також наголосив, що в кадрових питаннях найважливішим аспектом залишається наявність голосів, а розстановка сил буде відома вже ближче до позачергового засідання парламенту, запланованого на 30 квітня.

«У фракції більшості думки розділилися. Вже ближче до засідання, якщо це питання буде винесено, ми побачимо розстановку сил. Хтось палко підтримує таку ініціативу, хтось виступає проти, хтось більш емоційно і політично, хтось підходить прагматично до цього питання, базуючись на базових цінностях. В тому числі тих, з якими ми йшли на вибори. Наприклад, таких, як більше нових облич і відповідальність за прийняття рішень», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу") заявив, що експрезидент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі розглядається як кандидат на посаду віцепрем'єр-міністра з реформ.

Сам Саакашвілі заявив, що стати віцепрем'єром з реформ йому запропонував Президент Володимир Зеленський.