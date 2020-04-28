Позачергова Рада відбудеться о 13:00 у четвер – депутат

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться о 13:00 у четвер, 30 квітня.

Про це повідомив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram.

"У зв'язку з тим, що багатьом мажоритарникам потрібно встигнути повернутися до Києва, засідання призначено на четвер (30/04). Початок засідання о 13:00", - написав депутат.

Напередодні заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла Укрінформу, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися у четвер, 30 квітня.

При цьому вона уточнила, що порядок денний цього засідання ще складається і що, швидше за все, скликання цього засідання ініціюватимуть самі депутати, тому потрібно буде збирати підписи за внесення питань до порядку денного.