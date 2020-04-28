Арахамія прогнозує ухвалення "банківського" закону 10-11 травня

Фінальне голосування в другому читанні за законопроєкт №2571-д щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності може відбутися 10 або 11 травня.

Такий прогноз зробив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики – ред.) сьогодні дійсно доопрацювали цю таблицю, і її зараз ще зводять. Зведену таблицю повинні надати всім народним депутатам, і має пройти десять днів на ознайомлення. Протягом цих десяти днів ми, вже в цей четвер (30 квітня – ред.), відповідно до новоприйнятого закону щодо боротьби з «поправковим спамом», будемо вперше застосовувати окрему особливу процедуру. Проголосуємо у 226 голосів за її застосування, і потім, коли десять днів будуть уже вичерпаними, ми винесемо (підготовлений до другого читання законопроєкт №2571-д, – ред.) до зали. Думаю, що за спеціальною процедурою його розгляд триватиме не більше одного пленарного дня. Тобто якщо враховувати 10 днів, то це буде 10 травня, десь так, 10-11 травня» – пояснив Арахамія, відповідаючи на запитання, коли в Раді може відбутися фінальне голосування за «банківський» законопроєкт.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію чи ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт №2571-д у другому читанні.

При цьому голова профільного комітету Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу») прогнозує, що у разі застосування спеціальної процедури Рада може наступного тижня розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту та ухвалити його в цілому за півтора дня.

Відповідно до закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури», спеціальна процедура розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких надійшло більш як 500 поправок, передбачає збір підписів не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР, після чого парламент на найближчому засіданні має проголосувати 226 голосами за запуск цієї спецпроцедури.