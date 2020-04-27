"Євросолідарність" хоче, аби позачергова Рада розглянула три питання

Укрінформ
Фракція "Європейська солідарність" виступає за включення до порядку денного наступного позачергового засідання Верховної Ради так званого "банківського закону", законопроєкту про про обов’язкове страхування медиків і постанови про звернення до світу щодо агресії Росії.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми пропонуємо на найближчому засіданні прийняти закон про обов’язкове страхування медиків, банківський закон і нагадати світові про 6 роковини підлої анексії Криму", - зазначила парламентарій.

Відповідно до опублікованого Геращенко листа, "Євросолідарність" просить підтримати включення до порядку денного наступного позачергового пленарного засідання парламенту проєкт закону № 3376 про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).

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Також фракція наполягає на включенні до порядку денного законопроєкту № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Крім того, Геращенко просить розглянути на позачерговому засіданні ВР проєкт постанови № 3068 про Звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України, реєстраційний від 14 лютого 2020 року.

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У листі Геращенко наводить дані ЗМІ, згідно з якими Президентом буде ініційовано проведення наступного позачергового пленарного засідання парламенту 30 квітня.

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