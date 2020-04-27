"Євросолідарність" хоче, аби позачергова Рада розглянула три питання

Фракція "Європейська солідарність" виступає за включення до порядку денного наступного позачергового засідання Верховної Ради так званого "банківського закону", законопроєкту про про обов’язкове страхування медиків і постанови про звернення до світу щодо агресії Росії.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Ми пропонуємо на найближчому засіданні прийняти закон про обов’язкове страхування медиків, банківський закон і нагадати світові про 6 роковини підлої анексії Криму", - зазначила парламентарій.

Відповідно до опублікованого Геращенко листа, "Євросолідарність" просить підтримати включення до порядку денного наступного позачергового пленарного засідання парламенту проєкт закону № 3376 про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).

Також фракція наполягає на включенні до порядку денного законопроєкту № 2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Крім того, Геращенко просить розглянути на позачерговому засіданні ВР проєкт постанови № 3068 про Звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в'язнів - громадян України, реєстраційний від 14 лютого 2020 року.

У листі Геращенко наводить дані ЗМІ, згідно з якими Президентом буде ініційовано проведення наступного позачергового пленарного засідання парламенту 30 квітня.