Рада може вже наступного тижня почати розгляд "банківського" законопроєкту

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує, що Рада може наступного тижня розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це він сказав під час брифінгу 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Таблиці до другого читання готуються секретаріатом комітету для передачі в апарат Верховної Ради. І далі, це вже технічне питання, коли законопроєкт потрапить до залу. Ми передаємо Верховній Раді цей законопроєкт, а ВР уже повинна визначитись, яким чином вона буде розглядати. Спеціальна процедура передбачає спочатку збір 150-ти підписів народних депутатів, потім рішення парламенту про її застосування, після цього ми отримаємо по п’ять неврахованих правок від кожної фракції та по одній – від позафракційних депутатів. Далі формуємо вже скорчену таблицю, подаємо її до ВР... Тобто якщо ми порахуємо строки, то ми можемо вийти на розгляд цього законопроєкту наступного тижня», – зазначив Гетманцев.

Водночас він припустив, що за умови застосування спеціальної процедури розгляду законопроєкт може бути ухвалений щонайдовше за півтора дня.

«Якщо ми застосуємо спеціальну процедуру і законопроєкт буде винесений через тиждень у залі, то це – день, максимум півтора», – сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракції партії «Слуга народу») припускав, що «банківський» законопроєкт може бути розглянутий у другому читанні за тиждень-два.