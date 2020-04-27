Рада може вже наступного тижня почати розгляд "банківського" законопроєкту
Про це він сказав під час брифінгу 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Таблиці до другого читання готуються секретаріатом комітету для передачі в апарат Верховної Ради. І далі, це вже технічне питання, коли законопроєкт потрапить до залу. Ми передаємо Верховній Раді цей законопроєкт, а ВР уже повинна визначитись, яким чином вона буде розглядати. Спеціальна процедура передбачає спочатку збір 150-ти підписів народних депутатів, потім рішення парламенту про її застосування, після цього ми отримаємо по п’ять неврахованих правок від кожної фракції та по одній – від позафракційних депутатів. Далі формуємо вже скорчену таблицю, подаємо її до ВР... Тобто якщо ми порахуємо строки, то ми можемо вийти на розгляд цього законопроєкту наступного тижня», – зазначив Гетманцев.
Водночас він припустив, що за умови застосування спеціальної процедури розгляду законопроєкт може бути ухвалений щонайдовше за півтора дня.
«Якщо ми застосуємо спеціальну процедуру і законопроєкт буде винесений через тиждень у залі, то це – день, максимум півтора», – сказав депутат.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.
27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».
Раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракції партії «Слуга народу») припускав, що «банківський» законопроєкт може бути розглянутий у другому читанні за тиждень-два.