ЄС і США - про зміну керівників митниці та податкової: Важливо не ризикувати реформами

Європейський Союз і США наголошують на необхідності дотримуватися чесних, конкурентних і прозорих процедур при призначенні керівників митної та податкової служб, щоб не ризикувати вже розпочатими за їх підтримки реформами.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій у Twitter Представництва ЄС в Україні.

«ЄС і США пильно слідкують за призначеннями у Кабінет міністрів України високопосадовців у митній та податковій службах. Важливо дотримуватися чесних, конкурентних процедур, що ґрунтуються на заслугах, та не ризикувати довготривалими реформами, що їх підтримують міжнародні партнери», - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 квітня звільнив голову Державної митної служби Максима Нефьодова та голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Тимчасовими виконувачами обов'язків голови Державної митної служби призначено Ігоря Муратова, Державної податкової служби - Михайла Тітарчука.

Раніше Кабінет міністрів затвердив особливий порядок призначення на посади державної служби на період карантину, згідно з яким держслужбовців дозволяється призначати на посади без конкурсу.